Soylu: Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 121 kişi gözaltına alındı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, operasyona dair sosyal medyada "hakaret içeren" paylaşımlarda bulunan 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Irak- Şam İslam Devleti örgütünün, operasyonu fırsat bilerek kan kazanacağı yönündeki uluslararası toplumun uyarılarına da değinen Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:06
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