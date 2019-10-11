Son Dakika Haberleri: Soylu: Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 121 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Soylu: Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 121 kişi gözaltına alındı

Soylu: Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 121 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, operasyona dair sosyal medyada "hakaret içeren" paylaşımlarda bulunan 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu: Barış Pınarı Harekatı paylaşımları nedeniyle 121 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona yönelik hakaret içeren 500'e yakın sosyal medya hesabının incelendiğini, 121 kişinin gözaltına alındığını söyledi.


Irak- Şam İslam Devleti örgütünün, operasyonu fırsat bilerek kan kazanacağı yönündeki uluslararası toplumun uyarılarına da değinen Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz." dedi.

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Barış Pınarı Harekatı, Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:06 
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