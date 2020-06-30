Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten,... - Son Dakika

Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten,...

Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."

Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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