Son Dakika Haberleri: Soylu: "Batı kendisiyle samimiyet konusunda yüzleşmelidir"
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Soylu: "Batı kendisiyle samimiyet konusunda yüzleşmelidir"

1 saat önce

-Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

-Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (6)

Soylu: Batı kendisiyle samimiyet konusunda yüzleşmelidir

Süleyman Soylu, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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