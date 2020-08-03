Soylu: "Bayram dönüşü vatandaşlarımızdan istirhamımız uykusuz yola çıkmayın" - Son Dakika

Soylu: "Bayram dönüşü vatandaşlarımızdan istirhamımız uykusuz yola çıkmayın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya, aldıkları ilk bilgiye göre aracın frenlerinin boşalmasının neden olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya, aldıkları ilk bilgiye göre aracın frenlerinin boşalmasının neden olduğunu bildirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Tesisleri önündeki trafik denetleme noktasında incelemelerde bulunan Soylu, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı süresince arife gününden önce başladıkları yol kontrollerinde 162 bin personelin görev aldığını söyledi.

Trafikteki bir can kaybının dahi kendilerini üzdüğünü vurgulayan Soylu, "Bugün sabah ne yazık ki müessif bir kaza yaşadık. Hakkari'de pikniğe giden öğretmenlerin de içinde olduğu bir grup, maalesef ilk aldığımız bilgi araçlarındaki frenlerin boşalması sebebiyle olduğu. Aslında nitelikli de bir araçları vardı ama böyle bir kazayla karşı karşıya kaldık. Allah rahmet eylesin." dedi.

Sürücülerin, araçlarıyla sadece mekanik bağ kurmasının yeterli olmadığını anlatan Soylu, duygusal bağ da kurup aracının sesini dinlemesi, ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çekti.

Emniyet kemeri kullanmanın önemine işaret eden Soylu, "Kazalarda maddi hasarlar geçiştirilebilir ancak insan vücudunda oluşturduğu ve hayatı boyunca ruhen ve fiziken bir travma geçirebilecek bir durum söz konusu. Erken gidene ödül verilmiyor. 'Aman ben yolu şu kadar saatte bitirdim, aman şu kadar kilometreyi şu kadar saatte aldım.' gibi sözler esas itibarıyla Allah korusun ecele davetiye çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Son 7 ayda ölüm sayısı geçen yıla göre azaldı"

Bakan Soylu, Türkiye'de yükselen yol standartlarının dünyanın birçok ülkesinde bulunmadığını vurguladı. Ölümle sonuçlanan kazalara değinen Soylu, şöyle konuştu:

"Aldığımız tedbirlerle, altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin hastanelerde, sağlık sisteminde ve acil durum yönetiminde ortaya koymuş olduğu anlayışla birlikte trafik kazalarında neredeyse ölümleri Avrupa seviyesine getirme konusunda bir çabayı hep beraber ortaya koyuyoruz. 100 binde 9,5'ten, 100 binde 6'ya getirdik. Size son 7 ayda geçen yıla göre azalan ölüm sayısını söyleyeyim, 342. Yani nüfusumuz artıyor, ehliyet artıyor, araç artıyor, 7 bin 500 olan 2016 yılındaki, 2015 yılındaki ölüm sayımız, 5 bin 473'e düştü. 2019 yılı sonunda 2 bin 57, şimdi bir 342 de 7 ayda var azalma. Bu azalmayı eğer devam ettirirsek biz Avrupa standartlarında ki çok daha alacağımız mesafe var, biz onların da altına geçme konusundaki irademizi tamamlamalıyız."

Anne ve babalarının yanında yolculuk yapan çocukların da trafik kuralları konusunda büyüklerine hatırlatma yapmasını isteyen Soylu, güvenli sürüş kurallarına uyulmasının önemini hatırlattı.

Trafik denetleme noktasında durdurulan araçtaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Soylu, bir otobüsteki denetlemeye de katılarak yolcuların bayramını kutladı.

Soylu'ya denetlemelerinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ve diğer ilgililer eşlik etti.

Soylu: Bayram dönüşü vatandaşlarımızdan istirhamımız uykusuz yola çıkmayın

Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 04:28

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Bayram dönüşü vatandaşlarımızdan istirhamımız uykusuz yola çıkmayın' - Son Dakika
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