İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin 'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (1)

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