Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz. - Son Dakika

Soylu: "Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Toplantıya katılanlardan görüntü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi

Toplantıya katılanlardan görüntü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (1)

Soylu: Bazı güvenlik meseleleriyle bugün bir büyük bilek güreşi halindeyiz.

Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:45 Kaynak: AA
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