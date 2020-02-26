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Soylu: "Bekçiler bu ülkede 55 yıldır kimlik soruyorlar"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:01 Kaynak: AA
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