Soylu, bekçiler sayesinde günlük hırsızlık ortalamasının 282'den 147'ye düştüğünü bildirdi. - Son Dakika

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Soylu, bekçiler sayesinde günlük hırsızlık ortalamasının 282'den 147'ye düştüğünü bildirdi.
6 saat önce
Soylu, bekçiler sayesinde günlük hırsızlık ortalamasının 282'den 147'ye düştüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Soylu, bekçiler sayesinde günlük hırsızlık ortalamasının 282'den 147'ye düştüğünü bildirdi.
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