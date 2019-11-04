Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:37 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu. (5)
Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen Bakan Soylu'ya cevap verdi Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu