Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"
Son Dakika Güncel Soylu: '(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır'

Soylu: "(Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (5) ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programında konuştu. (5)

Soylu: (Bekçilik) Asayiş müessesemize ciddi katkı sunmaktadır

Süleyman Soylu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:37 Kaynak: AA
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