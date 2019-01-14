Soylu: "Belediye Gelir Elde Etsin Diye Milleti Cezaya Boğamayız"
49 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Grand Ankara Hotel'de düzenlenen "Trafik Güvenliğinde Etkin Çözüm, Psiko-Teknik Çalıştayı"na katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: AA
Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı
Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşına Kameralar Önünde Tepki Gösterdi