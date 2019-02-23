Son Dakika Haberleri: Soylu: "Ben Bilirim, Ben Yaparımla Dünyada Hiçbir Meslek Yapılmaz"

Soylu: "Ben Bilirim, Ben Yaparımla Dünyada Hiçbir Meslek Yapılmaz"

9 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu. -5-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:27 Kaynak: AA

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