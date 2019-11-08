Son Dakika Haberleri: Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...

Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...

7 saat önce

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. (3)

Soylu: Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...

Altındağ Belediyesi, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:37 Kaynak: AA
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