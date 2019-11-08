Soylu: "Benim ülkem hiçbir terör örgütünü ayırmadan insanlık adına ve onurlu bir şekilde mücadele...
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Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:37 Kaynak: AA
Melih Gökçek, İmamoğlu'na yönelik attığı 'Down sendromlu' tweetini sildi Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun? Suriyeli kadınların yüzde 12'si 15 yaşından önce evlendiriliyor Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı