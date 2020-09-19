İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " 19 Eylül Gaziler Günü " dolayısıyla gazi ve gazi yakınları ile İçişleri Bakanlığı 'nda bir araya geldi. (1)

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Bir iyilik medeniyetidir bizim medeniyetimiz' - Son Dakika

Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi