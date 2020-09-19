Soylu: "Bir iyilik medeniyetidir bizim medeniyetimiz" - Son Dakika

Soylu: "Bir iyilik medeniyetidir bizim medeniyetimiz"
Düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi, bebek ve çocukla ilgilenmesi Programa katılanlar Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Dua edilmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gazi ve...
Düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi, bebek ve çocukla ilgilenmesi
Programa katılanlar
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Dua edilmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla gazi ve gazi yakınları ile İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. (1)
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