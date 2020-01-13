Soylu: "Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet... - Son Dakika

Soylu: "Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi Fotoğraf çektirilmesi Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi

Fotoğraf çektirilmesi

Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)

Soylu: Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet...

Süleyman Soylu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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