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Soylu: "Bir mesajla da olsa bu insanlık dramına tüm vatandaşlarımızı, yardım kampanyasına davet...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi Fotoğraf çektirilmesi Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi
Fotoğraf çektirilmesi
Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (3)
Son Dakika Bakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı "Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kim geçmeli?" anketi yapıldı, işte sonuç Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi