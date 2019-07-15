Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız" – ANKARA
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Soylu: "Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız" – ANKARA

6 saat önce

- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: "Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Soylu:
- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi
Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu:
"Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Süleyman Soylu, Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:39 Kaynak: AA
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