Soylu: "Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız" – ANKARA
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- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: "Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:39 Kaynak: AA
- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi
Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu:
"Bir millet olmanın şuuruyla, ruhuyla bir aradayız"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
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