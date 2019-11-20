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Son Dakika Güncel Soylu: 'Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7.... - Son Dakika

Soylu: "Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7....

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. (3)

Soylu: Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7....

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 Kaynak: AA
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