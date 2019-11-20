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Soylu: "Biyometrik Veri Sistemi projesi tamamlandığında, bu alanda yazılım üretebilen dünyadaki 7....
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yapması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:19 Kaynak: AA
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