Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz Asil ve Büyük Bir Milletiz"

Soylu: "Biz Asil ve Büyük Bir Milletiz"

10 dakika önce

- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Kur'an-ı Kerim tilaveti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174.

Soylu:
- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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