Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz bu coğrafyada çok bedeller ödedik "
Son Dakika Güncel Soylu: 'Biz bu coğrafyada çok bedeller ödedik '

Soylu: "Biz bu coğrafyada çok bedeller ödedik "

2 saat önce

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır...

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (3)

Soylu: Biz bu coğrafyada çok bedeller ödedik

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Süleyman Soylu, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş
Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:45:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz bu coğrafyada çok bedeller ödedik "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]