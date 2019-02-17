Soylu: "Biz Bugün Atak Helikopterlerini Kendi Yapan Bir Ülkeyiz"
18 dakika önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltıda bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:15 Kaynak: AA
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