Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız' - Son Dakika
Soylu: "Biz bütün dünyayı kendine imrendiren bir medeniyetin çocuklarıyız"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:03 Kaynak: AA
Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi