Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz, Coğrafyamızın Dışında da Mezarlarımız Varsa Onlara Sahip Çıkan Asil Bir Milletiz"

Soylu: "Biz, Coğrafyamızın Dışında da Mezarlarımız Varsa Onlara Sahip Çıkan Asil Bir Milletiz"

40 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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