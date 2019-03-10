Soylu: "Biz, Coğrafyamızın Dışında da Mezarlarımız Varsa Onlara Sahip Çıkan Asil Bir Milletiz"
40 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:46 Kaynak: AA
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