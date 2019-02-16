Soylu: "Biz Dün de Adamdık, Bugün de Adamız, Yarın da Adam Olacağız"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut İlçesi 30 Ağustos Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:02 Kaynak: AA
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