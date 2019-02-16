Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz Dün de Adamdık, Bugün de Adamız, Yarın da Adam Olacağız"

Soylu: "Biz Dün de Adamdık, Bugün de Adamız, Yarın da Adam Olacağız"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut İlçesi 30 Ağustos Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması
Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Etimesgut İlçesi 30 Ağustos Mahallesi AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına katıldı. Soylu, burada konuşma yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:02 Kaynak: AA

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