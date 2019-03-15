Son Dakika Haberleri: Soylu: "Biz Karar Vermedikçe Bu Coğrafyada Kimseye Oyun Kurdurtmayız"

Soylu: "Biz Karar Vermedikçe Bu Coğrafyada Kimseye Oyun Kurdurtmayız"

30 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir Odunpazarı Mahallesi'nde halka hitap etti.

Soylu:
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ESKİŞEHİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir Odunpazarı Mahallesi'nde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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