Soylu: "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:25 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz."
Soylu: "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur."
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