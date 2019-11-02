İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. (1)

İçişleri Bakanı Soylu: "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz."

Soylu: "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın, bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur."