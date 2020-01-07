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Soylu: "Biz vicdanını para ile satmış bir millet değiliz"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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