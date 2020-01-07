Soylu: "Biz vicdanını para ile satmış bir millet değiliz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Biz vicdanını para ile satmış bir millet değiliz' - Son Dakika

Soylu: "Biz vicdanını para ile satmış bir millet değiliz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenen "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katıldı. (11)

Soylu: Biz vicdanını para ile satmış bir millet değiliz

Süleyman Soylu, Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:03 Kaynak: AA
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