Soylu: "Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir ülke... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması - "30 Ağustos geliyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, orada yürütülen mücadele kolay bir mücadele değildir. Bize emanet edilen ülke öyle birileriyle pazarlık masasında emanet edilmiş bir üke değildir. Her santimetrekare toprağı kanla sulanmış bir ülkedir"

"Bunun bilincinde olmayanlar, bunun ayırdında olmayanlar, bunun farkında olmayanlar elbette ki bu topraklarda olacaktır ama o bizi asli vazifemizden ayırmayacaktır"

"Sizin arkadaşlarınızdan bir kısmı şu anda 3 bin metre rakımda terörist kovalarken, bir kısmı da şu anda burada, Giresun'da, Dereli'de ellerinde kürekle vatandaşın dükkanından çamuru, toprağı atmaya çalışmaktadır"

" Ege Denizi'nde kaçakçı kovalayan, göçmenlerin göç yolunda heba olmaması için mesai yapan beyaz üniformalı arkadaşlarınız, şu anda Giresun'da bizim yanımızda gemilerle, şişme botlarıyla arama kurtarma faaliyetlerinde gayret göstermektedirler"

"Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz"

"Bugün istihbaratımız, dünyanın en güçlü istihbaratlarından birisi olarak, tüm istihbarat teşkilatlarımızın ortak çalışmasıyla belkide tarihimizin en güzel örneklerini vermektedirler"

"Bugün bir kısmı alınan, planlaması yapılmış toplam 27 tane daha yerli malı insansız hava aracını da inşallah hem sahil güvenliğe hem jandarmamıza hem de polisimize en kısa zamanda kazandırmış olacağız"

"Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı, bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı"

"Sizlerin de katılmasıyla 15 Temmuz ihanetinden sonra bu akademiden 1549 subay, 12 bin 826 astsubay olmak üzere toplam 14 bin 375 arkadaşımızı mezun etmiş oluyoruz. Bu önemli bir yenilenme ve önemli bir kapasitedir"