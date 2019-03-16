Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bize Güç Verin, Terörün Kökünü Tamamen Kazıyalım" - Konya

Soylu: "Bize Güç Verin, Terörün Kökünü Tamamen Kazıyalım" - Konya

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KONYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
KONYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 15 Temmuz İrade Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Seydişehir, Süleyman Soylu, Konya, Güncel
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