Son Dakika Haberleri: Soylu: Bizi Pensilvanya Şarlatanına Güldürtmeyin

Soylu: Bizi Pensilvanya Şarlatanına Güldürtmeyin

1 saat önce

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:38 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Maltepe, Güncel
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