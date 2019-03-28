Soylu: Bizi Pensilvanya Şarlatanına Güldürtmeyin
1 saat önce
- Maltepe'de STK temsilciler ve kanaat önderleriyle düzenlenen program İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşması İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maltepe'de STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:38 Kaynak: AA
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