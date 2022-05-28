SOYLU: "BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI" - Son Dakika
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SOYLU: "BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI"

28.05.2022 23:41

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nca başlatılan, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen 'Hepimiz birlikteyiz, Türkiye için görevdeyiz" sloganıyla uygulamaya geçirilen 'Türkiye Muhtarları El Ele Projesi' kapsamında, farklı illerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. İstanbul'da bir otelde gerçekleşen programa Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve farklı illerden gelen muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Soylu, 'İstanbul ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, Cumhurbaşkanımızın ilk fidan dikim törenine katılacağız . Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, İstanbulun yeni bir nefes alanının, yeni bir yeşilinin bütün dünyaya nazire edercesine ilk adımlarını gerçekleştireceğiz. Biz dünyada birileri bir koşuyorsa iki koşmalıyız. Birileri bir çalışıyorsa, biz iki çalışmalıyız. İlk kez Avrupa'yı yönsüz ve vizyonsuz yakaladık.ilk kez Avrupa'yı karmaşık bir şekilde yakaladık. Aramızdaki makası kapatan bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.

Sadece muhtarlara seslenmediğini, herkese seslendiğini ifade eden Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece, etrafımızdaki coğrafyaya ve bize de haddimizi bildirenlere meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı. Eğer biz meydanı bırakırsak, aynen Yunanistan'ı geçenlere işkence yaptıkları gibi, denizin ortasında ölüme terk ederler . Biz meydanı bırakırsak, 13 milyon insanı yerinden ederler, hemen komşumuzda sesimizi çıkaramayacak hale geliriz" diye konuştu.

SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI
SOYLU: BİZİM ECDADIMIZ KİMSEYE MEYDANI BIRAKMADI

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Kaynak: DHA

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