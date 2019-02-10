Soylu: "Bizim Ekonomi, Terörle Mücadele, İstikrar İçin Gücünüze İhtiyacımız Var"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demetevler'de AK Parti seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:07 Kaynak: AA
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