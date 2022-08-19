Soylu: "Bizim en önemli stratejimiz medeniyetimizdir"

İçişleri Bakanı Soylu: 'Bize hangi çelmeyi takmaya çalışırlarsa çalışsınlar bütün dünyaya varlığını ifade eden bir Türkiye var'

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Bayburt, Güncel, Son Dakika

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