Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bizim Güçlü Olmamız Lazım"

Soylu: "Bizim Güçlü Olmamız Lazım"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek esnaf buluşmalarına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek esnaf buluşmalarına katıldı. (9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Karapürçek, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Protokoldeki Kişiye Kızdı: Verdik, Senin Haberin Yok Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek

Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! Peri Bacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bizim Güçlü Olmamız Lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]