Soylu: "Bizim Güçlü Olmamız Lazım"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek esnaf buluşmalarına katıldı.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karapürçek esnaf buluşmalarına katıldı. (9)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:23 Kaynak: AA
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