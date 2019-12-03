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Soylu: "Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur"

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Emniyet mensuplarının engelli aileleri Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler...

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Emniyet mensuplarının engelli aileleri

Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi

Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.

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Soylu: Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur

Dünya Engelliler Günü, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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