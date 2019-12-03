Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur' - Son Dakika
Soylu: "Bizim kararlarımızın merkezinde hesap makineleri yoktur"
6 saat önce
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri Emniyet mensuplarının engelli aileleri Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:40 Kaynak: AA
3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
Emniyet mensuplarının engelli aileleri
Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi
Ressam Yusuf Akgün'ün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun portresini çizmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde, Emniyet Teşkilatının engelli aileleri ve çocukları ile yemekte bir araya geldi.
(1)
İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı "MEB protokolünde ayrımcılık" haberine Bakanlık'tan yanıt: Protokolün kapsamı genişletildi