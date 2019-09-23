Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi teknolojiyle donatmaktır "
Son Dakika Güncel Haber

Soylu: "Bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi teknolojiyle donatmaktır "

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (6)

Soylu: Bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi teknolojiyle donatmaktır

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:59:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi teknolojiyle donatmaktır "
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]