Soylu: "Bizim yapmamız gereken her kolluk birimimizi teknolojiyle donatmaktır "
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:57 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı. (6)
Bakan Soylu: Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısı 33 bindir Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı