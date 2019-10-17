Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bizler aynı mahallede oturan farklı ailelerin çocukları gibiyiz"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bizler aynı mahallede oturan farklı ailelerin çocukları gibiyiz'

Soylu: "Bizler aynı mahallede oturan farklı ailelerin çocukları gibiyiz"

1 saat önce

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı" Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil...

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"

Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona girişi

Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı. (1)

Soylu: Bizler aynı mahallede oturan farklı ailelerin çocukları gibiyiz

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Süleyman Soylu, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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