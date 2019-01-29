Soylu-Bozinovic Ortak Basın Toplantısı
41 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'e oyuncak...
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:34 Kaynak: AA
Bodrum Belediyesi, Hoparlörlerden Uyardı: Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağışa Karşı Dikkatli Olun
Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!
İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti
CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum