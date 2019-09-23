Soylu: "Bu çalıştay bize hem bir rehberlik hem bir değerlendirme hem de hep birlikte kendi...
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-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:02 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.
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