Soylu: "Bu Dağlarda 15 Bin Terörist Vardı, Bugün 700 Terörist Kaldı"
15 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu. -9-
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:52 Kaynak: AA
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