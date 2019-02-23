Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu Dağlarda 15 Bin Terörist Vardı, Bugün 700 Terörist Kaldı"

Soylu: "Bu Dağlarda 15 Bin Terörist Vardı, Bugün 700 Terörist Kaldı"

15 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu. -9-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:52 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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