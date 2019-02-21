Soylu: "Bu İşin Kahramanları Sizlersiniz"

- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.(3)

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Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek