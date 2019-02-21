Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu İşin Kahramanları Sizlersiniz"

Soylu: "Bu İşin Kahramanları Sizlersiniz"

53 dakika önce

- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

- Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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