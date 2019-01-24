Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu Kıyafetler Polisin Görünürlüğünü Arttıracak" - Ankara

Soylu: "Bu Kıyafetler Polisin Görünürlüğünü Arttıracak" - Ankara

27 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Soylu toplantının ardından açıklamada bulundu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:49 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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