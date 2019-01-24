Soylu: "Bu Kıyafetler Polisin Görünürlüğünü Arttıracak" - Ankara
27 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Soylu toplantının ardından açıklamada bulundu
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:49 Kaynak: AA
24 Haziran Seçimlerini Bilen ORC'den 4 Büyükşehir Anketi! Dengeler Değişiyor
Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz