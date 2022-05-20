SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ - Son Dakika
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SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ

20.05.2022 15:52

ESENYURT'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çıktık dedik ki polisimiz jandarmamız uyuşturucu satıcısını görürse ayağını kırsın.

ESENYURT'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çıktık dedik ki polisimiz jandarmamız uyuşturucu satıcısını görürse ayağını kırsın. Bu lafın sonucu geldi. Sonucu geldi; mücadele bir sloganla bir mottoyla bütünleşti" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Yeşilay Danışmanlık Merkezi açılışına katıldı. Açılışta Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk da yer aldı.

"BATI YÜZYILLARDIR BU OYUNU ORTAYA KOYUYOR"

'Dünyanın samimi olması lazım" diyen Soylu, "Avrupa bir yandan rapor üzerine rapor yayınlayıp uyuşturucu rakamlarını paylaşırken, PKK'nın Avrupa uyuşturucu pazarının tamamına hakim olduğunu, buradan gelir elde ettiğini bu raporlarında açıklarken, gidip de terör örgütü PKK'ya destek olmaması lazım. Doğunun kendi medeniyetini kendi zenginliğini engellemek için batı yüzyıllardır bu oyunu ortaya koyuyor. Bazen silahlarıyla koyuyor, bazen uyuşturucusuyla koyuyor. Bazen eline geçirdiği doğunun zenginlikleri ile koyuyor, bazen alkolle beraber koyuyor ve bazen şimdi ortaya koyduğu gibi doğuyu müflis etmek için kötü alışkanlıklarını doğuya bulaştırmak için LGBTİ dahil sapkınlıklarıyla birlikte ortaya koyuyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE 2.8 TON KOKAİN, AVRUPA'DA 156 TON KOKAİN YAKALANDI"

İçişleri Bakanı Soylu, 'Çıktık dedik ki polisimiz jandarmamız uyuşturucu satıcısını görürse ayağını kırsın. Bu lafın sonucu geldi. Sonucu geldi; mücadele bir sloganla bir mottoyla bütünleşti. UYUMA adlı programı geliştirdik. 503 bin kişi indirdi. 42 bin ihbar geldi. Bu ihbarların hepsine gidildi. Metruk binaları da yıkmak ya da eksiklerini gidermek için çalışma başlattık. Bugüne 113 bin 158 Türkiye'de metruk bina tespit ettik. 78 bin 537'sini yıktık. 16 bin 631 tanesinin metrukluğunu giderdik. Ben metruk bina hastasıyım. Metruk bina şu demektir 'Uyuşturucu, kamu düzeninin bozulması, bir sokağı bir mahalleyi istismar etmek' demektir. 2016'da 845 kilogram kokain yakalanmıştı. 2021 yılında ülkemizde yakalanan kokain miktarı 2 ton 841 kilogram. Avrupa uyuşturucu raporuna göre, Belçika'da 70 ton yakalandı, Hollanda'da 48 ton toplam 156 ton 2020 sonu itibariyle yakalandı. Türkiye mücadele verirken Avrupa burayı bir narko-devlet gibi kendi devletine ihtira edip yapmaya çalışan siyasiler Avrupa'nın ortaya koyduğu sözlerle bunu yapmaya çalışan siyasiler 1 metre önünü göremeyecek kadar cahiller. Bu ülkede 1 yılda 5 bin 558 kişi terör örgütüne katılırken son 3 yıldır bu rakam 50 seviyesinde. İkna ile geri gelenlerin sayısı son 5 yılda bin 400'ü aştı" diye konuştu.

Soylu'nun konuşmasının ardından, rehabilite olan kişilerin yaptığı tablo bakana hediye edildi. Açılış için kurdele kesiminden sonra İçişleri Bakanı Soylu Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni gezdi.

SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ
SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ
SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ
SOYLU: BU LAFIN SONUCU GELDİ

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Kaynak: DHA

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