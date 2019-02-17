Soylu: "Bu Millet Bugün Hem İktidar Hem de Muktedir"
41 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerinden vatandaşları selamlaması Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdere'de vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:07 Kaynak: AA
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