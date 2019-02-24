Soylu: "Bu Millet Dik Durdu ve Her Birine 50 Gramlık Oy Pusulasıyla Beraber Cevap Verdi"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun otobüs üzerindeki konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:15 Kaynak: AA
Trabzon Bakan Soylu Sürmene'de Halka Seslendi
İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar
Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin
Bakan Soylu: Üstü Düzey İsimler Öttü, Önümüzdeki Günlerde Açıklayacağız