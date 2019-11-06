Soylu: 'Bu millet onları barındıranlar ve yardım edenler hitabına şamil bir millettir"
8 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:18 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması ve konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (1)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım Kosova'dan getirilen FETÖ sanıkları Osman Karakaya ve Cihat Özkan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası