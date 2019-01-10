Soylu: "Bu Mücadeleler Tek Başına Yapılmaz, Topyekün Yapılır" - Ankara
42 dakika önce
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüdeki konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Sporda Kal Güvende Kal" projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada gerçekleştirilen üçüncü buluşmasına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:16 Kaynak: AA
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