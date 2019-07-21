Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu program bizi biz yapan, yeniden özümüzle buluşturan bir programdır"
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Soylu: "Bu program bizi biz yapan, yeniden özümüzle buluşturan bir programdır"

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı. (3)
"Bu program bizi biz yapan bir programdır. Bizi yeniden özümüzle buluşturan bir programdır"
Soylu: Bu program bizi biz yapan, yeniden özümüzle buluşturan bir programdır
Diyanet İşleri Başkanlığı, Süleyman Soylu, Ali Erbaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:06 Kaynak: AA
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