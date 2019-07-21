Soylu: "Bu program bizi biz yapan, yeniden özümüzle buluşturan bir programdır"
1 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:06 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşma yaptı. (3)
"Bu program bizi biz yapan bir programdır. Bizi yeniden özümüzle buluşturan bir programdır"
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