Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu Seçimde Güvenliğimizin Ana Ekseni Birimler Arasındaki İletişim ve Koordinasyon Üzerine...

Soylu: "Bu Seçimde Güvenliğimizin Ana Ekseni Birimler Arasındaki İletişim ve Koordinasyon Üzerine...

1 saat önce

- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.

- Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SAMSUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsun'da"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda konuştu.(3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:44 Kaynak: AA

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