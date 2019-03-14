Soylu: "Bu Seçimi Beka Seçimi Haline Getiren AK Parti MHP Değildir"
55 dakika önce
- AK Parti Trabzon Kadın Kolları "Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları'nın düzenlediği "Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:37 Kaynak: AA
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