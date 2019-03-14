Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu Seçimi Beka Seçimi Haline Getiren AK Parti MHP Değildir"

Soylu: "Bu Seçimi Beka Seçimi Haline Getiren AK Parti MHP Değildir"

55 dakika önce

- AK Parti Trabzon Kadın Kolları "Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları'nın düzenlediği "Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programına katıldı.

Soylu:
- AK Parti Trabzon Kadın Kolları
"Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları'nın düzenlediği "Güçlü Kadınlar, Mutlu Kadınlar" programına katıldı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:37 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Trabzon, AK Parti, Güncel
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