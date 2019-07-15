Soylu: "Bu topraklarda terörü sıfırlamaya Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkesi yapmaya...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:10 Kaynak: AA
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