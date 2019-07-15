Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu topraklarda terörü sıfırlamaya Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkesi yapmaya...
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Soylu: "Bu topraklarda terörü sıfırlamaya Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkesi yapmaya...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Soylu: Bu topraklarda terörü sıfırlamaya Türkiye'yi dünyanın en güvenilir ülkesi yapmaya...
Süleyman Soylu, Murat Kurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:10 Kaynak: AA
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