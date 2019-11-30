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Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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