Son Dakika Haberleri: Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin... - Son Dakika

Soylu: "Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreninde konuştu. (1)

Soylu: Bu ülke hangi sıkıntıya düşmüşse, milletin gücüyle, birliğin, kardeşliğin, beraberliğin...

Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Soylu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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