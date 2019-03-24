Soylu: "Bu Ülkenin Huzuruna Kim Musallat Olursa Fırsat Vermeyiz"
45 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun miting alanına gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun platforma çıkması vatandaşları selamlaması, çocukları sevmesi Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması BURDUR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,...
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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